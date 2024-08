Erneut SUV-Reifen von Klimaaktivisten beschädigt

Klimaaktivisten haben sich offenbar in der Nacht auf Dienstag an zahlreichen geparkten Fahrzeugen in Wien-Währing zu schaffen gemacht. Die Gruppe „Luftnot Kollektiv“ erklärte in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X, damit auf die Umweltauswirkungen von SUVs aufmerksam machen zu wollen.