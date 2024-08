Nach Katastrophe: Im Blitztempo zu neuer Schule

Das katastrophale Unwetter Mitte Juni hat auch in St. Radegund am Fuße des Schöckls seine zerstörerischen Spuren hinterlassen. So wurde etwa die Volksschule zerstört, drohte am Hang oberhalb des Sportplatzes abzurutschen. Kinder weinten als sie zusehen mussten, wie ihre Schule Zentimeter für Zentimeter abgerissen wurde.