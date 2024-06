Abriss von Volksschule bringt Kinder zum Weinen

Optisch sind die Spuren der verheerenden Unwetter in der Gemeinde in St. Radegund nördlich von Graz kaum mehr sichtbar, doch die Lage ist nach wie vor ernst: Das Trinkwasser der Ortswasserleitung und vieler Hausbrunnen ist verkeimt. Und auch die Abrissarbeiten an der einsturzgefährdeten Volksschule haben begonnen.