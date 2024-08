Mit Holzlatte und Nagel versucht, Frau auszurauben

Seelenruhig wartete eine 32-Jährige in der Früh am 28. Juni auf die Straßenbahn an der Station Lerchenfelder Straße, als plötzlich ein Mann schnellen Schrittes auf sie zukam – mit einer Holzlatte, versehen mit einem Nagel. „Er hat gesagt: ,Gib mir Zigaretten und Geld!‘“, erinnert sich die völlig verängstigte Frau im Wiener Landesgericht. Und spricht immer wieder von „diesem Blick“, den der Angeklagte gehabt habe.