Mit Holzlatte auf Wiener Polizisten losgegangen

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei gegen 7 Uhr in der Früh alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie der 35-Jährige in der Nähe eines Krankenhauses mit einer Holzlatte auf Passanten losgegangen war. Erst in Wien-Alsergrund konnten die Beamten den Verdächtigen dann anhalten. Allerdings weigerte sich der Mann, die Holzlatte, in der ein langer Nagel steckte, fallen zu lassen. Kurz darauf ging er damit auf die Beamten los.