Motorradfahrer kracht gegen abbiegenden Lkw – tot

Schrecklicher Verkehrsunfall am Montag in Schönberg im Tiroler Stubaital: Ein Motorradfahrer (59) krachte frontal gegen einen Lkw, der gerade abbiegen wollte. Der Deutsche erlitt schwerste Verletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort verstarb er kurze Zeit später.