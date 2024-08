Aufwärmen für Frauenlauf: „Wichtig ist Dabeisein“

Spenden an Krebshilfe

Wie bereits in der Vergangenheit wird auch dieses Jahr pro Teilnehmerin ein Euro des Nenngeldes an die Österreichische Krebshilfe Burgenland gespendet. Neu beim heurigen Frauenlauf ist, dass nicht schon am Vormittag, sondern erst um 15 Uhr der Startschuss fällt. Im Anschluss an die Bewerbe ist ein entspannter, gemeinsamer Tagesausklang möglich.