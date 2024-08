Vince Vaughn löst Mord mit Affe im Gepäck

In der ersten Szene von „Bad Monkey“ zieht ein übermotivierter Tourist in Florida beim Fischen einen abgetrennten Arm mit Stinkefinger-Haltung aus dem Meer und man denkt sich: Oje, das wird wieder so eine halblustige Hau-Drauf-Krimikomödie. Doch wenn man über die leider in den weiteren Folgen noch oft strapazierten Gags zum Stinkefinger-Leichenteil hinwegsieht, entwickelt die neue Serie auf AppleTV+ doch rasch einen Sog und bleibt über weite Strecken auch mehr ernsthafter Krimi als flapsige Comedy.