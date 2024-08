Matt Damon: „Wir sind weinerliche Schauspieler!“

Warum sie die Geschichte zweier Verlierer erzählen wollten? „Normalerweise siehst du in dieser Art Film Typen, die clever sind und knifflige Situationen lösen können. Unser Film ist da sehr sehr anders. Und das war genau unser Punkt: Wir wollten etwas machen, das lustig, leicht und flott ist“, so Affleck, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat.