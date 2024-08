Heiner Goebbels: In der Maschine der Erinnerung

Wären die Wiener Festwochen 2020 pandemiebedingt nicht abgesagt worden, wäre Heiner Goebbels‘ Bühnenereignis „Everything That Happened and Would Happen“ bereits zu sehen gewesen. Doch nun hat es geklappt: Die Salzburger Festspiele brachten am Freitag die Produktion im Schulterschluss mit der Kulturhauptstadt Salzkammergut Bad Ischl 2024 auf die Bühne der Perner-Insel in Hallein, Salzburg.