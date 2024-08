Eingesperrt im Altersheim: Hindernis unüberwindbar

„Ohne Begleitung ist es den Bewohnern nicht möglich, zur vorhandenen Grüninsel in den Garten zu gelangen“, klagt Hausarzt Harald Scheicher. Der Mediziner macht sich daher für einen Lift an der vorderen Gebäudefront stark. „Es ist menschenunwürdig, dass Patienten, die eingeschränkt mobil sind, nicht in den Garten kommen. Die Natur ist für ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden mehr als wichtig!“ Scheicher war es auch, der die Planung des Liftanbaus an der Vorderseite des Heims beauftragte und finanzierte.