Straßenmusiker in Salzburg: „Wohl schönste Bühne!“

Wenn die Mezzosopranistin Sarah Bröter mit Ausblick auf den Dom zu trällern beginnt, bleibt spontan ein Fanclub stehen: Handykameras sind auf sie gerichtet. Ihre Stimme geht unter die Haut - von Rossini bis Vivaldi stimmt sie Klassiker der Musikgeschichte an. Die Studentin von der Anton Bruckner Universität in Linz nutzt gern die Freiluftbühne in Salzburg und Nürnberg. „Großartig“, applaudiert ein Zuhörer. Und es klimpert ordentlich in ihrem goldenen Blecheimer. Nach Engagements im Landestheater Linz und im Jugendstiltheater des Otto Wagner Areals in Wien wurde das Singen unter den Arkaden für sie zum Ferial-Job.