Seine Musik beruhigte Autofahrer im Tunnelinferno

„Müssen wir jetzt sterben?“, fragte die junge Urlauberin verzweifelt. Die Angst und Verunsicherung war nicht nur bei der Schülerin groß. Wie berichtet, hatte am Sonntagabend mitten im Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) ein Pkw Feuer gefangen. 170 Personen mussten sich in Sicherheit bringen. In einem Fluchtstollen hieß es dann warten. Und nur wenige Augenblicke später begann eben jenes Mädchen ausgelassen zu tanzen. Wie das? Ein Militärpolizist hatte seine Harmonika gepackt und gab ein Spontankonzert.