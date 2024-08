Unfalllenker wollte Versicherung betrügen

Es ist gegen 23 Uhr, als der Erstangeklagte mit seinem geleasten 35.000 Euro teuren Mercedes und dem Handy am Ohr auf der Rheintalautobahn in Richtung Bregenz unterwegs ist. Dicht hinter ihm fährt sein Kumpel im Golf. Ein Augenzeuge erinnert sich: „Ich war an dem Abend mit meinem Wohnmobil unterwegs. Es regnete stark. Die beiden Fahrzeuge überholten mich und fuhren dann eine Zeit lang nebeneinanderher.“ Plötzlich sei der auf der rechten Spur fahrende Mercedes nach links ausgebrochen, habe das andere Auto touchiert und sei dann ins Schleudern geraten. Letztlich seien beide Fahrzeuge in die Mittelleitschiene gerast. Der Unfall endete für die Insassen mit Schürfwunden, die beiden Fahrzeuge hatten aber nur mehr Schrottwert.