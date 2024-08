Zwei Buben erkämpften sich ihren Traum-Spielplatz

Für Wiederkehr beweist das: „Wer aktiv wird und sich einbringt, kann Großes bewirken – so wie Lorin und Reto. Jede Idee, jedes Engagement kann unsere Stadt verändern und das Leben vieler bereichern.“ Es sei auch für ihn „inspirierend“ zu sehen, wie die Kinder- und Jugendmillion „Ideen unserer jungen Bürgerinnen und Bürger in greifbare Realität verwandelt – in diesem Fall als neuer Bewegungsraum, der allen zugutekommt.“