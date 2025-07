„Ernste Vorfälle sind zum Glück selten“

Welche Voraussetzungen muss man für diesen Beruf mitbringen?

Man muss fit sein, gut schwimmen und tauchen können. Wichtig ist auch, dass man weiß, wie man mit gefährlichen Situationen umgeht und Menschen schützt. Dass wir das alles gut beherrschen, müssen wir bei der „Bassinaufseherprüfung“ unter Beweis stellen. Nach einer Zusatzausbildung in Erster Hilfe und einigen erfolgreichen Saisonen als Bassinaufseher kann der Lehrgang zum staatlich geprüften Sportbadewart (= Schwimmlehrer) abgelegt werden.

Was sind die Aufgaben des Bademeisters neben der Beckenaufsicht?

Wir schauen genau darauf, dass die Badeordnung eingehalten wird. Das betrifft sowohl Hygienevorschriften als auch wie sich die Badegäste zu verhalten haben. Besonders wichtig ist auch die Sicherheit der Badegäste, weshalb wir als Ersthelfer und Ersthelferinnen geschult sind und entsprechend eingreifen können, wenn jemand Hilfe braucht. Es gehört aber auch dazu, Konfliktsituationen zu entschärfen. An besonders heißen Tagen, wenn mehrere hundert Badegäste in einem Bad sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von Meinungsverschiedenheiten. Am wichtigsten ist es in solchen Fällen, selbst ruhig zu bleiben und deeskalierend zu wirken.

Welches Erlebnis ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Meine Kollegen und ich konnten einen Badegast reanimieren und ihn dem Notarzthubschrauber übergeben.