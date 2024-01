Eine Million Euro für mehr „Mut“ in Wiens Schulen

Wiederkehr pocht auf „grundsätzliche Werte“

Das Geld fließt in zehn Projekte, die noch heuer umgesetzt werden sollen. Das bedeute aber nicht, dass man Konflikten nur so beikommen wolle, unterstrich Wiederkehr mit Verweis auf das jüngste Gewaltschutzpaket für die Schulen: „Ich fordere grundsätzliche Werte ein, die in der Schule für ein friedliches Zusammensein ohne Angst nötig sind. Ich nehme dabei auch die Eltern in die Pflicht.“