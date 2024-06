Zehn Kinder-Ideen, von denen ganz Wien etwas hat

Jugendstadtrat Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr sieht in der Aktion ein Musterbeispiel für funktionierende demokratische Beteiligung: Schulklassen und Jugendvereine beteiligten sich ebenso an der Aktion wie einzelne Kinder. Preisträger Josef schulterte etwa mit seinen sieben Jahren im Alleingang die Idee für Gratis-Schwimmkurse für seine Altersgenossen. Seine Motivation, so einfach wie logisch: „Ich will schwimmen lernen.“