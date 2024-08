Jetzt berät SPÖ über die Zukunft von Klaus Luger

Einzig die Bundes-SPÖ schweigt zu der Affäre in Linz

Andreas Babler, der am 29. August, wie von der „Krone“ berichtet, seine Wahlkampftour in Linz startet, möchte sich aktuell nicht zu der Affäre äußern. Politische Beobachter wundert das nicht, immerhin ist Luger innerhalb der Partei ein Gegner der Politik des neuen SPÖ-Vorsitzenden. Luger kann also nicht erwarten, dass sich sein Traiskirchner Bürgermeister-Kollege Andreas Babler vor ihn stellt.