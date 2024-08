Auf Ärger folgt jetzt ein Rennen um Vorzugsstimmen

Angebot für Touristiker in Österreich

„Ich möchte den Touristikern im Land ein Angebot bieten, denn der Tourismus ist eine wichtige Säule in der Wirtschaft und muss im Parlament in Wien vertreten sein.“ Die Themen, mit denen der bundesweite WK-Sprecher der Seilbahnen punkten will, stimmen naturgemäß mit jenen seiner Partei überein: Bürokratieabbau und bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen, dem Fachkräftemangel in Kooperation mit anderen EU-Ländern entgegentreten, den Tourismus weiterentwickeln und die Almbauern im Kampf gegen das Wolfsproblem unterstützen.