Insektenstiche richtig und einfach behandeln

Es droht sogar Lebensgefahr

„Schwere allergische Reaktionen nach einem Bienen- oder Wespenstich treten in der Regel innerhalb von 15 Minuten auf. Stiche im Mund und Rachenraum sind aber auch für Nicht-Allergiker lebensgefährlich, da die Schwellung der Zunge oder des Gaumensegels so stark werden kann, dass die Atmung behindert wird“, weiß Steidl. Hier empfiehlt es sich, bis zum Eintreffen des Arztes Eiswürfel zu lutschen und kühle Umschläge aufzulegen. Betroffene, bei denen die Allergie bereits bekannt ist, wenden Notfallmedikamente im Falle eines Falles selbst an.