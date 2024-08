Ortsgemeinschafts-Motto: Gemeinsam sind wir stark!

Events für den Sportplatz

Organisiert werden regelmäßige Fußballturniere, Ausflüge und alljährlich das Erntedankfest, das dieses Jahr am 22. September stattfindet. Durch die Einnahmen der Veranstaltungen wurde auf einer Wiese ein Sportplatz inklusive Vereinshaus, Spiel- und Fußballplatz errichtet – die Pflege geht ins Geld, so Kupper: „Alle unsere Einnahmen finden ihren Weg dorthin!“ Für ihre Investitionen in Sport und Jugend wurde die Ortsgemeinschaft Lind ob Velden für die „Krone“-Herzensmensch-Aktion nominiert!