Kein Geld für Kärntens Bäder: Tirol als Vorbild?

Rund 60.000 Besucher zieht es jährlich in die „Aquarena“ in Kötschach-Mauthen. Allerdings ist die Badeanlage im Gailtal, wie viele andere Bäder in Kärnten auch, in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Doch das Geld fehlt. In Tirol geht man mit dem Bäder-Problem anders um.