Unwetter-Einsätze gibt es jetzt „wesentlich öfter“

Am Wochenende gingen infolge eines Gewitters etliche Muren im Bereich Zell am See und Kaprun ab, stellenweise kam es zu Überschwemmungen, es gab auch einen Schwerverletzten – die „Krone“ berichtete. „Die Aufräumarbeiten sind abgeschlossen, jetzt sind die Straßenmeistereien und die Wildbachverbauung am Zug“, heißt es. Vor allem werde jetzt das Geröll aus den Wildbachsperren geräumt – damit diese frei sind, falls wieder was vom Berg nachkommt.