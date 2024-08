Beim Aufräumen am Tag danach ist Zusammenhalt groß

Keine Gefahr mehr für bedrohte Häuser

Die Feuerwehr Zell am See hatte im gesamten Stadtgebiet 33 Einsatzpunkte. Schwerpunkt war Thumersbach, wo ein Bewohner im hinteren Teil seines Hauses von einer Mure überrascht worden war. Er wurde eingeklemmt, verletzt und in einer aufwändigen Aktion geborgen. Landesgeologe Gerald Valentin beurteilte noch am Sonntag die Lage in Thumersbach: Zwei am Erlberg bedrohte Häuser sind wieder bewohnbar. An der Landesstraße waren am Abend noch Arbeiten im Gange. In Schüttdorf verhinderten Rückhaltebecken schlimmere Schäden.