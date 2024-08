Brand im Keller: Großeinsatz bei Tiroler Werkstatt

Mitten in der Nacht brach im Keller einer Werkstatt in Hopfgarten im Brixental (Tiroler Bezirk Kitzbühel) ein Brand aus. Weit mehr als 100 Feuerwehrleute rückten zum Einsatzort an. Eineinhalb Stunden später konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ermittlungen zur Ursache laufen.