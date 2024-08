Reiseverkehr stellte Autofahrer auf Geduldsprobe

Alle Autobahnen in Kärnten betroffen

Nicht nur die Karawankenautobahn war am Wochenende von massiven Staus betroffen. Auch auf der Südautobahn, im Bereich Knoten Villach, kam es immer wieder zu zähflüssigen Verkehr und Staus. „Das dürfte an der Baustelle in diesem Bereich liegen“, erklärt die Verkehrsexpertin, die mit ihren Kollegen auch beim Katschbergtunnel am Wochenende einige Kilometer Stau erfasste.