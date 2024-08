Nach dem großen Unwetter hilft Katastrophenfonds

Rasch rückten die Feuerwehren aus – Hilfe war überall in der Stadt und den Nachbarorten nötig. Landwirte mussten ihre Tiere in Sicherheit bringen. So konnten im letzten Moment 22 Pferde eines Reiterhofes gerettet werden. 100 Millimeter Regen lösten in kurzer Zeit eine Wasserwalze aus: Bäche traten über die Ufer, Straßen wurden unterspült und teilweise abgetragen, der Bahnverkehr musste eingestellt werden, in Oberfellabrunn waren alle Keller überflutet.