Babler bittet Nichtwähler um Stimmen für die SPÖ

In einem Offenen Brief wendet sich jetzt SPÖ-Chef Andreas Babler an all jene politikverdrossenen Menschen, die sich an der kommenden Nationalratswahl nicht beteiligen wollen. Er entschuldigt sich für das „politische Spiel“, in dem sich auch seine Partei „verloren hat“ und verspricht, „eine starke Stimme“ für jene zu sein, die in den letzten Jahren enttäuscht worden seien.