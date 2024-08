Lagerfeuer-Explosion stellt Polizei vor Rätsel

Eine laue Hochsommernacht im Mühlviertel. Die Hitze des Tages lag noch in der Luft, ringsum zirpten die Grillen, und das Lagerfeuer knisterte, während sechs Ausflugsgäste am Campingplatz der Taverne zu Prandegg im Schatten der alten Burgruine grillten. Auf das, was dann gegen 22 Uhr geschah, war wohl niemand vorbereitet.