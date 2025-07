Wie ein hochwertiges Hotel vier Sterne „verlor“

In drei Wochen fällt in Wien die Entscheidung über die Zukunft des Triforêt-Hotels in Hinterstoder. Die Betreiberfirma Alpin Family GmbH schlitterte mit offenen Forderungen von rund elf Millionen Euro in die Insolvenz. Am 30. Juli stimmen die Gläubiger ab, ob sie auf 80 Prozent ihrer Forderungen verzichten wollen.

Groß geworden ist das Unternehmen mit einem verschachtelten Firmenkonstrukt mit sogenannten Buy-to-let-Modellen. Dabei werden Chalets oder Appartements an Investoren verkauft, eine Betreiberfirma vermietet sie weiter. Ob es sich im Ski-Weltcuport Hinterstoder um ein solches Modell handelt, ist strittig – und Auslöser heftiger Debatten. Grund: Das Land förderte die Errichtung mit knapp zwei Millionen € mit der Begründung, es handle sich um eine Förderung des Tourismus.