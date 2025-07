„Krone“-Besuch, Konzerte & Kinovorstellungen

Indie-Pop, schöne Klänge und feurige Musik erwartet die Besucher beim letzten Konzert auf der Freilichtbühne in Frankenburg. Die beiden Bands Voodoo Jürgens und Naked Cameo (am Bild) bringen das Gelände zum Beben. Datum: Freitag, 11. 7., um 20 Uhr Infolink: www.frankenburg-2025.at

Anlässlich des 100. Geburtstags von Dora Dunkl veranstaltet der Tourismusverband einen Rundgang, gewidmet dem Leben und Schaffen der Schriftstellerin in ihrer Wahlheimat Steyr. Treffpunkt: Rathaus. Datum: Samstag, 12. 7., um 14 Uhr Anmeldungen: www-steyr-nationalpark.at/erlebnis-shop

Die Welser Innenstadt wird beim von der „Krone“ präsentierten MusikfestiWels zu einer großen Musikbühne verwandelt. 10.000 Konzertbesucher werden am Kaiser-Josef-Platz erwartet. Datum: Freitag, 11., und Samstag, 12. Juli, ab 17 Uhr Infolink: www.wels.at/musikfestiwels

Wie jedes Jahr findet auch heuer das Sommerkino im Arkadenhof des Stadtcafés Vöcklabruck statt. „Leonora im Morgenlicht“ (am Bild, Vorpremiere) ist einer von vielen Filmen, die es zu sehen gibt. Platzreservierungen: 0 7672/23462. Datum: Freitag, 11. Juli, um 21.30 Uhr Infolink: www.openairkino.at

