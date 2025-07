Ohne Führerschein, auf Drogen und Schwert im Auto

Eine Polizeistreife aus Leopoldschlag in Oberösterreich kontrollierte am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, am Grenzübergang Wullowitz eine 37-jährige Lenkerin aus Linz. Dabei stellte sich heraus, dass die tschechische Staatsangehörige keine gültige Lenkberechtigung der Klasse B besitzt.