Im Match-Fieber: Orchester auf der Jagd nach Toren

Auf der schweißtreibenden Jagd nach Toren

Statt elfköpfigen Mannschaften traten zwei achtköpfige Teams im Rennen um Torchancen an: Acht britische Bläser, Streicher und der Konzertmeister spielten für das Royal Philharmonic Orchestra, der Kapitän war hier Joseph Fisher (Viola). Und: Zwei britische Musiker – sonst am Kontrabass und Englischhorn – halfen bei den Linzern aus, hier traten Streicher, Bläser, Schlagzeuger an.