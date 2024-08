Wien extrem trocken: Höchste Waldbrandgefahr

Ein paar Gewitter mit einigen Regentropfen dieses Wochenende ändern an der allgemeinen Situation wenig. Um etwa 30 Prozent zu wenig Niederschlag hat es diesen Sommer bisher geben, so Alexander Orlik von der Geopsphere Austria. Und tagelanger Starkregen als Ausgleich ist keiner in Sicht. Das bräuchten aber die staubtrockene Böden und vor allem die flachwurzelnden Bäume, die nicht ans tiefe Grundwasser heran kommen.