Ist das Krebsrisiko vererbbar?

Männer sollten mit der Prostatakrebs-Vorsorge bereits ab dem 40. Lebensjahr beginnen, wenn deren Brüder und/oder Väter an einem Prostatatumor erkrankt sind oder waren. Denn dann hat man selbst ein doppelt so hohes Risiko, im Laufe seines Lebens daran zu leiden. Darmkrebs wiederum kann durch entsprechende Vorsorge in 9 von 10 Fällen verhindert werden. Daher beinhalten die neuen Richtlinien eine Vorsorgekoloskopie bereits ab dem 45. Lebensjahr.