Heizkosten-Dilemma geht in die nächste Runde

Frau Hofer (94) zahlt pro Monat hunderte Euro mehr an Heizkosten als ihre Nachbarn in der Henry-Dunant-Straße 8 in Salzburg Süd. Verantwortlich will weder der Hauserbauer noch die Hausverwaltung – jeweils Gswb – sein, auch nicht die Ablesefirma. Ein Landes-Energieberater sieht einen Missstand.