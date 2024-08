Heftige Sommer-Unwetter auf Baleareninseln

Aus Ibiza wurde beispielsweise ein Video gepostet, das ein Schiff bei sehr starkem Wellengang zeigt. Es sei nicht ratsam, derzeit auf See zu sein. Hoffentlich seien alle sicher und wohlauf, kommentierte die Ibzia Dance Music Community auf der Plattform X. Die Pityusen-Inseln Formentera und Ibiza wurden laut Medienberichten bereits am Mittwochvormittag von Unwettern heimgesucht. Zahlreiche Boote seien an Land gedrückt worden. In La Savina erreichte der Wind Spitzen von bis zu 117 km/h.



Hier sehen Sie ein Video aus Formentera.