Für Reparatur Vorräte um 100 Millionen € angelegt

Drei Hochöfen gibt‘s derzeit in Linz

Mit dem Schritt in Richtung einer mit Strom betriebenen Stahlproduktion wird ab 2027 auch der erste von drei Hochöfen in Linz abgeschaltet. Damit diese aber, so lange sie benötigt werden, auch ihren Dienst tun, braucht’s Reparaturarbeiten, die derzeit auch an einem der Öfen gemacht werden. 80 Tage steht damit der sogenannte Hochofen sechs still.