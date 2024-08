Transporteure beklagen: „Es tat sich Jahre nichts“

Im gelb-grauen „Friends-on-the-road“- Lkw probesitzen und davon sogar ein Erinnerungsfoto erhalten, beim Ladespiel teilnehmen oder sich über den Job des Kraftfahrers informieren: All das kann man beim Auftritt der Transportwirtschaft am „Krone“-Fest in Linz. Am Freitag, 16. August, sind die „Friends on the road“ von 16 bis 21 Uhr da, am Samstag von 14 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 15 Uhr.