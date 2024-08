Zweite Runde in der „Causa Reichart“

Judith Reichart, die Kulturamtsleiterin der Landeshauptstadt, hatte den Bregenzer Stadtvertreter Alexander Moosbrugger bekanntlich wegen übler Nachrede geklagt. Dieser war in erster Instanz schuldig gesprochen und zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro verurteilt worden. Das Urteil wurde allerdings vom Oberlandesgericht Innsbruck aufgrund von Rechtsfehlern aufgehoben, weshalb der Fall seit Montag nun erneut am Landesgericht Feldkirch verhandelt wird.