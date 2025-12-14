Jugendliche wollen Altersbeschränkungen

Mehr Unterstützung gefragt

Auch die Risiken sozialer Medien sind Jugendlichen bewusst: 91 Prozent sehen Gefahren beim Umgang mit Apps – etwa durch Cybermobbing, den Druck zur Selbstdarstellung oder die Verbreitung belastender Inhalte. Besonders wichtig ist ihnen, dass Eltern wie auch Lehrpersonen stärker eingebunden werden und Jugendliche unterstützt werden, einen verantwortungsvollen Umgang zu lernen. „Wir freuen uns, dass so viele Jugendliche an der Umfrage teilgenommen und ihre Meinung gegenüber der Politik kundgetan haben. Die Ergebnisse zeigen, dass sie Social-Media-Apps differenziert sehen und sich der Risiken bewusst sind“, sagt Andrea Gollob von „aha“.