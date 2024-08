So gut gestartet ist die WSG Tirol bisher noch nie

Neuer Klub-Rekord für die WSG

Der weitere Verlauf der zweiten Runde ordnete die WSG eh wieder in bekannte Tabellengegenden ein. Fakt ist nach 2 x 90 Spielminuten aber: Noch nie sind die Wattener so gut in eine Bundesliga-Saison gestartet! Vier Punkte nach den ersten beiden Runden sind neuer Klub-Rekord.