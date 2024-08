WSG Tirol gegen Aufsteiger GAK ab 17 Uhr LIVE

WSG konnte nur 2021/22 in ersten beiden Spielen punkten

In der hat die WSG nur in der Saison 2021/22 in den ersten beiden Saisonspielen gepunktet, damals waren es zwei Unentschieden. Das letzte direkte Duell mit den Grazern ging mit einem 4:2 in der 2. ÖFB-Cup-Runde 2021 an die Tiroler.