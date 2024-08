Erstochenes Mädchen: Hunderte bei Trauerzeremonie

Die Straßen vor der Kirche in Southport waren von Menschenmassen gesäumt, als der von Pferden gezogene Leichenwagen ankam. Die Teilnehmer der Trauerprozession applaudierten, manche hielten Blumen oder rosa Luftballons in die Höhe. So wie der mit Blumen geschmückte Sarg waren auch die Menschen vorwiegend in Weiß gekleidet. Damit wollten sie die Unschuld der verstorbenen Kinder darstellen.