Britische Randalierer griffen Asylunterkünfte an

Seit dem Messerangriff auf Kinder bei einer Tanzveranstaltung in der Stadt Southport, kommt Großbritannien nicht zur Ruhe. Mit antimuslimischen Krawallen haben Ultranationalisten in mehreren britischen Städten schwere Schäden vor allem vor Moscheen und muslimischen Gemeindezentren angerichtet und Polizisten verletzt. Am Sonntag wurden auch Unterkünfte für Asylwerber angegriffen.