Eine Geschichte, zwei Sichtweisen

Die negative Erzählung läuft so: Die österreichischen Sicherheitsbehörden können und dürfen gar nichts. Nur durch Hinweise eines amerikanischen und eines arabischen Geheimdienstes konnte in letzter Sekunde ein furchtbares Blutbad verhindert werden. Zehntausende Swift-Fans sind nach der Konzertabsage am Boden zerstört, der islamistische Terror hat triumphiert – und wer weiß, was noch an Schrecklichkeiten auf uns zukommt? Und die Politik? Da wird in stupider Wahlkampfmanier herumgeflegelt und gegenseitig Schuld zugewiesen.