Was der Swift-Attentäter in seiner Geldbörse hatte

19-Jähriger kündigte „etwas Großes“ an

Wie berichtet, hatte A. erst vor einigen Wochen dem IS die Treue geschworen und in Messengerdiensten „etwas Großes“ angekündigt. Die österreichischen Geheimdienste zeichneten einen groben Anschlagsplan: Hieb- und Stichwaffen in Kombination mit Sprengstoff hätten zum Einsatz kommen sollen. „Er wollte sich selbst und so viele Menschen wie möglich töten.“ Auch ein Auto sollte als Waffe dienen, um möglichst viele Fans von US-Popstar Taylor Swift vor dem Stadion zu treffen und ein großes Blutbad zu verursachen.