Nach Attentatplan: Wie sicher ist Österreich noch?

An Abschiebungen nach Afghanistan wird auf diplomatischer Ebene gearbeitet. Da man nicht mit den Taliban verhandeln will, sucht man Alternativen in Nachbarländern. Statt direkt nach Afghanistan sollen die abgelehnten Asylwerben in naher Zukunft in Nachbarländer wie Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgistan gebracht werden.