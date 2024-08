„Pipalehaut“ nicht nur bei den Stadtrichtern

Hunde wurden an der Leine oder im Wagerl von den verzauberten Besitzern an den scheinbar zahllosen Standl rund um den Domplatz vorbeigeführt, wo Schönes, Antikes, Praktisches und Kurioses den Besitzer wechselte. An den Zugängen zum Flohmarkt sammelten die Stadtrichter für die Kinderkrebshilfe und andere Notfälle in Kärnten.